Вечером четверга проходит первая жеребьёвка в истории нового формата Лиги чемпионов УЕФА. «ПСЖ», в котором играет российский вратарь Матвей Сафонов и «Монако» российского полузащитника Александра Головина узнали своих соперников.

«ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити», «Атлетико», ПСВ и «Жироной» дома. Гостить парижане будут у «Баварии», «Арсенала», «Ред-Булл Зальцбург» и «Штутгарта».

«Монако» дома примет «Барселону», «Бенфику», «Црвену Звезду» и «Астон Виллу». В гостях монегаски сыграют с «Интером», «Арсеналом», «Динамо» из Загреба и «Болоньей».

Напомним, что в новом розыгрыше ЛЧ сыграют 36 команд.

Текстовая трансляция жеребьёвки - на нашем портале.