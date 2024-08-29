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Чемпионат Франции. Лига 1

Джошуа Кинг сменил «Фенербахче» на клуб Лиги 1 официально

29 Августа 2024 • 16:46 Комментировать

Норвежский вингер Джошуа Кинг покинул стамбульский «Фенербахче». Теперь игрок атаки будет выступать за клуб-середняк французской Лиги 1 – «Тулузу».

Кингу 32 года, контракт со своим новым клубом Джошуа подписал сроком на один сезон. В «Фенере» Кинг отыграл два года. Ранее был известен как игрок «Блэкберна», «Эвертона», «Уотфорда», «Борнмута». Является воспитанником «Манчестер Юнайтед».

Также у футболиста в активе 62 выхода на поле в составе национальной сборной Норвегии во всех турнирах, в них он забил 20 голов.

«Тулуза» по итогу прошлого сезона чемпионата Франции стала 11-й с 43 баллами.

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