Норвежский вингер Джошуа Кинг покинул стамбульский «Фенербахче». Теперь игрок атаки будет выступать за клуб-середняк французской Лиги 1 – «Тулузу».

Кингу 32 года, контракт со своим новым клубом Джошуа подписал сроком на один сезон. В «Фенере» Кинг отыграл два года. Ранее был известен как игрок «Блэкберна», «Эвертона», «Уотфорда», «Борнмута». Является воспитанником «Манчестер Юнайтед».

Также у футболиста в активе 62 выхода на поле в составе национальной сборной Норвегии во всех турнирах, в них он забил 20 голов.

«Тулуза» по итогу прошлого сезона чемпионата Франции стала 11-й с 43 баллами.