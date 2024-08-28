Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Матвей Сафонов согласился приехать в сборную России

28 Августа 2024 • 11:10 Комментировать

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов согласился приехать в расположение сборной России на сентябрьские сборы.

Как сообщает «РБ Спорт», вратарь принял такое решение, хотя лишь этим летом пополнил ряды чемпиона Франции, ему нужно будет преодолеть суммарно около 20 тысяч километров по маршруту Париж — Москва (с пересадкой), Москва — Ханой, Ханой — Москва и Москва — Париж (с пересадкой).

Напомним, что подопечные Валерия Карпина 5 сентября сыграют против сборной Вьетнама, а через два дня также в гостях встретятся со сборной Таиланда.

Сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России ПСЖ Матвей Сафонов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Из-за них «Ростов» пропустил три и уступил в Москве: худшие игроки матча против «Локомотива» Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии Роналду назвал последний клуб в своей карьере ​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг» «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Ван Дейк высказался о Клоппе, ушедшем из «Ливерпуля» В «Барселоне» выбрали игрока, которой получит номер Месси «Барселона» продала защитника
Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте «Барселона» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Августа
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового защитника
12:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго: «Со «Спартаком» контактов не было»
12:42 · Германия. Бундеслига
Клуб Роналду может подписать другого защитника из Европы вместо Шкриньяра
11:10 · Франция. Лига 1
Матвей Сафонов согласился приехать в сборную России
08:12 · Франция. Лига 1
Экс-защитника «Спартака» зовут в Германию и Италию
27 Августа
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» отдал Хамеда Траоре «Осеру» официально
14:46 · Франция. Лига 1
Головин может сыграть против «Ланса»
12:37 · Франция. Лига 1
Шкриньяр может перейти в команду Роналду
03:51 · Франция. Лига 1
«Лион» ни разу не пробил по воротам «Монако» - это антирекорд клуба
03:46 · Франция. Лига 1
​«Ренн» стал первой командой, пропустившей 3500 голов в Лиге 1
26 Августа
21:25 · Франция. Лига 1
Крыховяк может продолжить карьеру в четвёртой французской лиге слухи
18:30 · Германия. Бундеслига
Мукоко пройдёт медобследование в «Ницце» в ближайшие сутки слухи
17:42 · Франция. Лига 1
«Лиллю» интересен 34-летний Андре Айю
15:38 · Россия. Премьер-лига
Сперцян кратко высказался об интересе к нему со стороны «Ланса»
11:03 · Франция. Лига 1
В сборной России не подтвердили вызов Сафонова
25 Августа
23:44 · Франция. Лига 1
«Марсель» ушёл от поражения в матче с «Реймсом»
20:05 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Страсбург» отпраздновали победы
18:10 · Франция. Лига 1
Голы в первом тайме позволили «Лансу» праздновать победу в матче с «Брестом»
13:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продала защитника 3
12:01 · Франция. Лига 1
Арестованного Павла Дурова могут обвинить в пиратских трансляциях Лиги 1 - ему грозит 20 лет тюрьмы
09:55 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший стадион мира – это не арены «Реала» и «Барселоны» 8
24 Августа
23:55 · Франция. Лига 1
«Гавр» без Кузяева обыграл новичка
22:00 · Франция. Лига 1
«Лилль» не испытал проблем с «Анже»
20:00 · Франция. Лига 1
«Монако» легко разобрался с проблемным «Лионом»
17:30 · Франция. Лига 1
«Лион» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
Все новости
Рекомендуем