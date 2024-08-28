Матвей Сафонов согласился приехать в сборную России

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов согласился приехать в расположение сборной России на сентябрьские сборы.

Как сообщает «РБ Спорт», вратарь принял такое решение, хотя лишь этим летом пополнил ряды чемпиона Франции, ему нужно будет преодолеть суммарно около 20 тысяч километров по маршруту Париж — Москва (с пересадкой), Москва — Ханой, Ханой — Москва и Москва — Париж (с пересадкой).

Напомним, что подопечные Валерия Карпина 5 сентября сыграют против сборной Вьетнама, а через два дня также в гостях встретятся со сборной Таиланда.

Сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.