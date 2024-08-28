Экс-защитника «Спартака» зовут в Германию и Италию

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго ведет переговоры с несколькими потенциальными работодателями. Об этом рассказал его представитель Мохаммед Беншенафи.
«Мы обсуждаем возможность трансфера с несколькими клубами. Страны? Германия, Италия, Франция», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Жиго защищал цвета «Спартака» с 2018 по 2022 год, после чего перебрался во французский «Марсель».
В сезоне-2023/2024 Самуэль принял участие в 21 поединке чемпионата Франции, отметившись тремя забитыми мячами. Срок трудового договора между сторонами истекает летом следующего года.
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