Головин может сыграть против «Ланса»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о состоянии своего клиента.

«Надеюсь, что с «Лансом» примет участие в игре. Головин вернулся в общую группу», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Головин, который стал новым капитаном «монегасков», получил травму лодыжки во время предсезонных сборов и пропустил два первых тура нового сезона чемпионата Франции.

«Монако» в первых двух турах Лиги 1 выиграл два матча всухую. Игра против «Ланса» на своём поле пройдёт в воскресенье, 1 сентября. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени.