Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Шкриньяр может перейти в команду Роналду

27 Августа 2024 • 12:37 Комментировать

Как стало известно авторитетному журналисту Фабрицио Романо, центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр может сменить команду до закрытия летнего трансферного окно.

У словацкого футболиста есть вариант трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии. О намерении подписать Шкриньяра заявил «Аль-Наср», за который выступает звездный португальский голеадор Криштиану Роналду. Сам защитник задумался над этим вариантом.

29-летний футболист пополнил ряды парижского гранда летом прошлого года. Шкриньяр подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Милан Шкриньяр трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Суарес установил рекорд «Интер Майами» Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду Флик ответил, что сказал Нико Уильямсу после матча «Барселоны» с «Атлетиком» Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны» Из-за них «Ростов» пропустил три и уступил в Москве: худшие игроки матча против «Локомотива» Алиссон прокомментировал переход Мамардашвили в «Ливерпуль» Хвичу хочет купить английский суперклуб Холанн впечатлён игрой новичка «Манчестер Сити»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Теперь с компьютером: УЕФА рассказал, как пройдёт жеребьёвка новой Лиги чемпионов «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Августа
12:37 · Франция. Лига 1
Шкриньяр может перейти в команду Роналду
03:51 · Франция. Лига 1
«Лион» ни разу не пробил по воротам «Монако» - это антирекорд клуба
03:46 · Франция. Лига 1
​«Ренн» стал первой командой, пропустившей 3500 голов в Лиге 1
26 Августа
21:25 · Франция. Лига 1
Крыховяк может продолжить карьеру в четвёртой французской лиге слухи
18:30 · Германия. Бундеслига
Мукоко пройдёт медобследование в «Ницце» в ближайшие сутки слухи
17:42 · Франция. Лига 1
«Лиллю» интересен 34-летний Андре Айю
15:38 · Россия. Премьер-лига
Сперцян кратко высказался об интересе к нему со стороны «Ланса»
11:03 · Франция. Лига 1
В сборной России не подтвердили вызов Сафонова
25 Августа
23:44 · Франция. Лига 1
«Марсель» ушёл от поражения в матче с «Реймсом»
20:05 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Страсбург» отпраздновали победы
18:10 · Франция. Лига 1
Голы в первом тайме позволили «Лансу» праздновать победу в матче с «Брестом»
13:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продала защитника 3
12:01 · Франция. Лига 1
Арестованного Павла Дурова могут обвинить в пиратских трансляциях Лиги 1 - ему грозит 20 лет тюрьмы
09:55 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший стадион мира – это не арены «Реала» и «Барселоны» 8
24 Августа
23:55 · Франция. Лига 1
«Гавр» без Кузяева обыграл новичка
22:00 · Франция. Лига 1
«Лилль» не испытал проблем с «Анже»
20:00 · Франция. Лига 1
«Монако» легко разобрался с проблемным «Лионом»
17:30 · Франция. Лига 1
«Лион» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
11:13 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Возвращение Жиго в Россию возможно, но приоритет — это «Спартак»
07:45 · Россия. Премьер-лига
Волк прокомментировал трансфер Сафонова в «ПСЖ»
07:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Ювентус» нацелились на защитника «ПСЖ»
06:04 · Франция. Лига 1
Луис Энрике – о Невеше: «ПСЖ» получил идеального игрока за полтора матча»
04:53 · Франция. Лига 1
Полузащитник «ПСЖ» Невеш установил рекорд Лиги 1
03:00 · Франция. Лига 1
​Голкипер «Нанта» перебрался в «Лион»
02:44 · Франция. Лига 1
Новичок «ПСЖ» Дуэ высказался о требованиях Луиса Энрике
Все новости
Рекомендуем