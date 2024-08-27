Шкриньяр может перейти в команду Роналду

Как стало известно авторитетному журналисту Фабрицио Романо, центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр может сменить команду до закрытия летнего трансферного окно.

У словацкого футболиста есть вариант трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии. О намерении подписать Шкриньяра заявил «Аль-Наср», за который выступает звездный португальский голеадор Криштиану Роналду. Сам защитник задумался над этим вариантом.

29-летний футболист пополнил ряды парижского гранда летом прошлого года. Шкриньяр подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.