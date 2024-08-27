«Лион» ни разу не пробил по воротам «Монако» - это антирекорд клуба

Во втором туре начавшегося французского чемпионата неудачу потерпел «Лион» - клуб принимал в домашнем матче «Монако» и пропустил два мяча, потерпев безвольное поражение.

Безвольное и потому, что за весь матч «ткачи», как оказалось, ни разу даже не пробили по воротам монегасков, практически аннулировав свои хотя бы теоретические шансы на взятие ворот. Такого с «Лионом» ещё никогда не случалось с момента начала сбора подробных статистических данных.

В следующем туре французского чемпионата «Лиону» предстоит сыграть со «Страсбургом», это случится уже в пятницу, тридцатого августа.