​«Ренн» стал первой командой, пропустившей 3500 голов в Лиге 1

Во втором туре начавшегося французского чемпионата неудачу потерпел «Ренн» - клуб съездил в Страсбург, где пропустил целых три мяча и не набрал ни одного очка. Кроме того, один из пропущенных мячей стал для «Ренна» юбилейным, но радоваться в руководстве клуба этому вряд ли будут.

Дело в том, что «Ренн» стал первым клубом в высшей лиге французского футбола, который пропустил 3500 мячей за всё время участия в Лиге 1.

В следующем туре французского чемпионата Лиги 1 «Ренну» предстоит сыграть с «Реймсом», это случится в первый день сентября. Пока что «Ренн» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1.