Бывший хавбек «ПСЖ» и сборной Польши Гжегож Крыховяк может перейти в «Бордо». Этот знаменитый клуб понизился до четвёртого дивизиона этим летом из-за финансовых проблем.

По информации L'Equipe, с 34-летним футболистом хотят заключить контракт на несколько лет с перспективой переквалификации внутри клуба. Пока что поляк думает над таким предложением.

Напомним, что опорник – свободный агент с этого лета. Ранее он покинул клуб «Абха» из Саудовской Аравии. Также на протяжении карьеры Гжегож выступал за «Локомотив», «Севилью» и другие клубы. Провёл ровно 100 матчей за польскую сборную в рамках всех турниров.

К слову, с «Бордо» Крыховяк прекрасно знаком. В этом клубе он делал первые шаги во взрослой карьере игрока.