«Лиллю» интересен 34-летний Андре Айю

Ныне свободный ганский нападающий Андре Айю может усилить «Лилль». Такой информацией делится Foot Mercato. «Бульдоги», по информации источника, включились в гонку за игрока.

Но не один «Лилль» интересуется футболистом атаки. Также Айю в своих рядах хочет видеть и «Брест», другой участник Лиги чемпионов от Франции.

Айю вернулся в Лигу 1 во второй половине прошлого сезона, подписав краткосрочный контракт с «Гавром». По итогу сезона «Гавр» сохранил прописку в элите французского футбола, а Айю покинул клуб.

Айю, напомним, прекрасно знаком с чемпионатом Франции. С 2007 по 2015 годы он выступал за «Марсель».