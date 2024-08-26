В сборной России не подтвердили вызов Сафонова

Виталий Кафанов, который является тренером вратарей сборной России, ответил на вопрос о возможном вызове голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на сентябрьские матчи.

«В итоговом списке будет четыре вратаря. Будем выбирать из тех, кто был в расширенном списке. По поводу вызова Матвея Сафонова не скажу, скоро всё узнаете», - передает слова специалиста «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Сафонов перешел в парижский гранд из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

В начале следующего месяца сборная России проведет контрольные игры против Вьетнама и Таиланда.