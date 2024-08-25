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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» ушёл от поражения в матче с «Реймсом»

25 Августа 2024 • 23:44 Комментировать
Марсель
2:2
Реймс
окончен

«Марсель» и «Реймс» соперничали во втором туре Лиги 1. Первый тайм не изобиловал моментами, его выиграли хозяева после меткого выстрела из штрафной от Амина Арита на 25-й минуте. Сразу после перерыва Серхио Акиеме отыгрался ударом с лета, а через несколько минут Яя Фофана шикарно разобрался с обороной и сделал счет 1:2. Джонатан Роу отметился попаданием в штангу. А вскоре Мэйсон Гринвуд практически в упор головой нанес голевой удар - 2:2.

У «Марселя» четыре очка после двух матчей, у противника - одно.

Протокол игры  
Марсель2:2Реймс
(1:0) Арит Амин25'  
  51'Акиеме Серхио (1:1)
  55'Фофана Яя (1:2)
(2:2) Гринвуд Мэйсон72'  
Рульи ХеронимоМурильо МикаэльБрассье ЛилианБалерди ЛеонардоМерлен Кентен  80'Хёйбьерг Пьер-ЭмильКондогбия ЖоффрейГринвуд МэйсонАрит Амин 78' (Карбони Валентин ( 78') Луис Энрике IВаи Элье 67' (Роу Джонатан ( 67')
Запасные: Корнелиус ДерекРонжье ВалентинБен-Сегир СалимМеите БамоEnzo SternalДе Ланге ЖеффриЛирола Поль
Диуф ЙеваннСангюи НоаОкуму ДжозефАгбаду ЭммануэльАкиеме СерхиоАтангана-Эдоа ВалентинФофана Яя 65' (Адлен Мартин ( 65') Манетси МаршалИто Дзюня 90' (Диакон Мамаду ( 90') Дьяките Умар  65' 65' (Салама Амин ( 65') Накамура Кейто 88' (Кипре Седрик ( 88')
Запасные: Москардо ГабриэльДе Смет ТибоБоянг АдамаОльеро АлександрХадра Реда
25 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).
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