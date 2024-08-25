«Марсель» ушёл от поражения в матче с «Реймсом»

«Марсель» и «Реймс» соперничали во втором туре Лиги 1. Первый тайм не изобиловал моментами, его выиграли хозяева после меткого выстрела из штрафной от Амина Арита на 25-й минуте. Сразу после перерыва Серхио Акиеме отыгрался ударом с лета, а через несколько минут Яя Фофана шикарно разобрался с обороной и сделал счет 1:2. Джонатан Роу отметился попаданием в штангу. А вскоре Мэйсон Гринвуд практически в упор головой нанес голевой удар - 2:2.

У «Марселя» четыре очка после двух матчей, у противника - одно.