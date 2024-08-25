«Марсель» ушёл от поражения в матче с «Реймсом»

«Марсель» и «Реймс» соперничали во втором туре Лиги 1. Первый тайм не изобиловал моментами, его выиграли хозяева после меткого выстрела из штрафной от Амина Арита на 25-й минуте. Сразу после перерыва Серхио Акиеме отыгрался ударом с лета, а через несколько минут Яя Фофана шикарно разобрался с обороной и сделал счет 1:2. Джонатан Роу отметился попаданием в штангу. А вскоре Мэйсон Гринвуд практически в упор головой нанес голевой удар - 2:2.
У «Марселя» четыре очка после двух матчей, у противника - одно.
Протокол игры
|(1:0) Арит Амин25'
|51'Акиеме Серхио (1:1)
|55'Фофана Яя (1:2)
|(2:2) Гринвуд Мэйсон72'
Рульи Херонимо•Мурильо Микаэль•Брассье Лилиан•Балерди Леонардо•Мерлен Кентен• 80'Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Кондогбия Жоффрей•Гринвуд Мэйсон•Арит Амин78' (Карбони Валентин (78') •Луис Энрике I•Ваи Элье67' (Роу Джонатан (67')
Диуф Йеванн•Сангюи Ноа•Окуму Джозеф•Агбаду Эммануэль•Акиеме Серхио•Атангана-Эдоа Валентин•Фофана Яя65' (Адлен Мартин (65') •Манетси Маршал•Ито Дзюня90' (Диакон Мамаду (90') •Дьяките Умар 65'65' (Салама Амин (65') •Накамура Кейто88' (Кипре Седрик (88')
25 августа. Стадион "Велодром" (Марсель).
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