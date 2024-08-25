Голы в первом тайме позволили «Лансу» праздновать победу в матче с «Брестом»

Во втором туре Лиги 1 сражались за очки «Ланс» и «Брест». Джоаннер Чавес из пределов штрафной открыл счёт, а на 45-й минуте Жюльен ле Кардиналь неудачно перехватил навес, и мяч срезался в сетку - 2:0. Флориан Сотока не раз мог увеличить отрыв хозяев, но сегодня ему упорно не везло. Дейвер Мачадо на 90-й минуте был удален за грязный фол, но реализовать лишнего игрока «Брест» не успел.

«Ланс» набрал уже шесть очков на старте, его соперник пока без зачетных пунктов.