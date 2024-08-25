Голы в первом тайме позволили «Лансу» праздновать победу в матче с «Брестом»

Во втором туре Лиги 1 сражались за очки «Ланс» и «Брест». Джоаннер Чавес из пределов штрафной открыл счёт, а на 45-й минуте Жюльен ле Кардиналь неудачно перехватил навес, и мяч срезался в сетку - 2:0. Флориан Сотока не раз мог увеличить отрыв хозяев, но сегодня ему упорно не везло. Дейвер Мачадо на 90-й минуте был удален за грязный фол, но реализовать лишнего игрока «Брест» не успел.
«Ланс» набрал уже шесть очков на старте, его соперник пока без зачетных пунктов.
Протокол игры
|(1:0) Чавес Джоаннер19'
|(2:0) Ле Кардинал Жюльен45'
Самба Брис•Гради Жонатан75' (Хусанов Абдукодир (75') • 83'Дансо Кевин•Медина Факундо•Агилар Рубен•Чавес Джоаннер75' (Мачадо Дейвер (75') • 88'Томассон Адриен•Диуф Энди90' (Франковски Пшемыслав (90') •Сотока Флориан•Зарури Анасс66' (Фюльжени Анжело (66') •Ласкари Реми Лебо 17'75' (Сатриано Мартин (75')
Запасные: Оджедиран Хамзат•Саид Уэсли•Сарр Маланг•Коффи Херве
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Ле Кардинал Жюльен•Амави Жордан 25'90' (Зогбе Люк (90') •Камара Махди•Мартен Жонас64' (Сима Абдалла (64') •Маньетти Уго• 67'Дель Кастильо Ромен•Ажорк Людовик79' (Ле Дуарон Жереми (79') •Февр Ромен 67'79' (Перейра-Лаже Матиаш (79')
Запасные: Кудерт Грегуар•Камблан Аксель•Дари Ашраф•Ibrahim Kante
25 августа. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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