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Чемпионат Франции. Лига 1

Голы в первом тайме позволили «Лансу» праздновать победу в матче с «Брестом»

25 Августа 2024 • 18:10 Комментировать
Ланс
2:0
Брест
окончен

Во втором туре Лиги 1 сражались за очки «Ланс» и «Брест». Джоаннер Чавес из пределов штрафной открыл счёт, а на 45-й минуте Жюльен ле Кардиналь неудачно перехватил навес, и мяч срезался в сетку - 2:0. Флориан Сотока не раз мог увеличить отрыв хозяев, но сегодня ему упорно не везло. Дейвер Мачадо на 90-й минуте был удален за грязный фол, но реализовать лишнего игрока «Брест» не успел.

«Ланс» набрал уже шесть очков на старте, его соперник пока без зачетных пунктов.

Протокол игры  
Ланс2:0Брест
(1:0) Чавес Джоаннер19'  
(2:0) Ле Кардинал Жюльен45'  
Самба БрисГради Жонатан 75' (Хусанов Абдукодир ( 75'  83') Дансо КевинМедина ФакундоАгилар РубенЧавес Джоаннер 75' (Мачадо Дейвер ( 75'  88') Томассон АдриенДиуф Энди 90' (Франковски Пшемыслав ( 90') Сотока ФлорианЗарури Анасс 66' (Фюльжени Анжело ( 66') Ласкари Реми Лебо  17' 75' (Сатриано Мартин ( 75')
Запасные: Оджедиран ХамзатСаид УэслиСарр МалангКоффи Херве
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданЛе Кардинал ЖюльенАмави Жордан  25' 90' (Зогбе Люк ( 90') Камара МахдиМартен Жонас 64' (Сима Абдалла ( 64') Маньетти Уго  67'Дель Кастильо РоменАжорк Людовик 79' (Ле Дуарон Жереми ( 79') Февр Ромен  67' 79' (Перейра-Лаже Матиаш ( 79')
Запасные: Кудерт ГрегуарКамблан АксельДари АшрафIbrahim Kante
25 августа. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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Ланс Брест

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24 Августа
11:40
Уверенная ставка и прогноз на матч Ланс — Брест чемпионата Франции — 25 августа 2024
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