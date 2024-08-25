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Чемпионат Франции. Лига 1

Арестованного Павла Дурова могут обвинить в пиратских трансляциях Лиги 1 - ему грозит 20 лет тюрьмы

25 Августа 2024 • 12:01 Комментировать

Арестованный во Франции миллиардер Павел Дуров может быть обвинен в том, что в «Телеграме» проводились пиратские трансляции поединков футбольной Лиги 1. Это является одной из причин задержания российского бизнесмена в Париже.

Кроме того, Дурову вменяют соучастие в терроризме, торговле запрещенными препаратами, отмывании денег и других преступлениях. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения, об этом рапортует местный телеканал TF1.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Франции стал столичный «ПСЖ». Новый розыгрыш чемпионата страны стартовал в середине текущего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига 1 Павел Дуров
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