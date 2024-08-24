«Гавр» без Кузяева обыграл новичка

В матче второго тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Гавр» не отсиживались в обороне и порадовали болельщиков событийной игрой. Матьё Кафаро едва не открыл счет, но его дальний выстрел приняла на себя перекладина. Амугу Матис сам запорол убойный момент, не попав в створ со средней дистанции. Абдулайе Туре на 57-й минуте стал автором победного гола, реализовав пенальти - голкипер прыгнул вправо, а мяч полетел по центру ворот - 0:1. Чуть позже все вопрос снял Аруна Санганте, выигравший воздух после подачи с углового - 0:2.
Для «Гавра» это первые очки в сезоне, у соперника же второе поражение подряд. Далер Кузяев провел весь поединок на скамейке запасных.
Протокол игры
|57'Туре Абдулайе (0:1)
|67'Санганте Аруна (0:2)
Ларсонне Готье• 58'Н'Зузи Марвонн 33'46' (Аппиа Деннис (46') •Батубинсика Дилан•Абдельамид Юнис•Масон Иван•Тардьё Флориан62' (Боакье Агустен (62') •Давиташвили Зурико62' (Мутон Луи (62') •Олд Бенжамин85' (Айки Айман (85') •Амугу Матис•Кафаро Матьё• 40'Сиссоко Ибраим II78' (Ваджи Ибраима (78')
Десма Артур•Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье•Санганте Аруна 40'68' (Сумаре Исса (68') •Него Лоик•Зуауи Янис75' (Сальмье Йоанн (75') •Кехта Ясин85' (Грандсир Самуэль (85') •Таргаллин Уссама68' (Сабби Эммануэль (68') •Туре Абдулайе•Джуджу Антуан•Касимир Хосуэ 42'68' (Н'диайе Рассул (68') 90'
Запасные: Бунеб Исмаил•Горжелен Матьё•Мосенго Дарен•Кузяев Далер
24 августа. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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