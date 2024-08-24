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Чемпионат Франции. Лига 1

«Гавр» без Кузяева обыграл новичка

24 Августа 2024 • 23:55 Комментировать
Сент-Этьен
0:2
Гавр
окончен

В матче второго тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Гавр» не отсиживались в обороне и порадовали болельщиков событийной игрой. Матьё Кафаро едва не открыл счет, но его дальний выстрел приняла на себя перекладина. Амугу Матис сам запорол убойный момент, не попав в створ со средней дистанции. Абдулайе Туре на 57-й минуте стал автором победного гола, реализовав пенальти - голкипер прыгнул вправо, а мяч полетел по центру ворот - 0:1. Чуть позже все вопрос снял Аруна Санганте, выигравший воздух после подачи с углового - 0:2.

Для «Гавра» это первые очки в сезоне, у соперника же второе поражение подряд.  Далер Кузяев провел весь поединок на скамейке запасных.

Протокол игры  
Сент-Этьен0:2Гавр
  57'Туре Абдулайе (0:1)
  67'Санганте Аруна (0:2)
Ларсонне Готье  58'Н'Зузи Марвонн  33' 46' (Аппиа Деннис ( 46') Батубинсика ДиланАбдельамид ЮнисМасон ИванТардьё Флориан 62' (Боакье Агустен ( 62') Давиташвили Зурико 62' (Мутон Луи ( 62') Олд Бенжамин 85' (Айки Айман ( 85') Амугу МатисКафаро Матьё  40'Сиссоко Ибраим II 78' (Ваджи Ибраима ( 78')
Запасные: Фомба ЛаминНаде МикаэльОвусу БересМонкондю ТомасМобле Брис
Десма АртурЮте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис ГотьеСанганте Аруна  40' 68' (Сумаре Исса ( 68') Него ЛоикЗуауи Янис 75' (Сальмье Йоанн ( 75') Кехта Ясин 85' (Грандсир Самуэль ( 85') Таргаллин Уссама 68' (Сабби Эммануэль ( 68') Туре АбдулайеДжуджу АнтуанКасимир Хосуэ  42' 68' (Н'диайе Рассул ( 68'  90')
Запасные: Бунеб ИсмаилГоржелен МатьёМосенго ДаренКузяев Далер
24 августа. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Сент-Этьен

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«Сент-Этьен» – «Гавр»: прогноз и ставки БК Pinnacle
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