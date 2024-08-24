«Гавр» без Кузяева обыграл новичка

В матче второго тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «Гавр» не отсиживались в обороне и порадовали болельщиков событийной игрой. Матьё Кафаро едва не открыл счет, но его дальний выстрел приняла на себя перекладина. Амугу Матис сам запорол убойный момент, не попав в створ со средней дистанции. Абдулайе Туре на 57-й минуте стал автором победного гола, реализовав пенальти - голкипер прыгнул вправо, а мяч полетел по центру ворот - 0:1. Чуть позже все вопрос снял Аруна Санганте, выигравший воздух после подачи с углового - 0:2.

Для «Гавра» это первые очки в сезоне, у соперника же второе поражение подряд. Далер Кузяев провел весь поединок на скамейке запасных.