«Лилль» не испытал проблем с «Анже»

Стартовавший с победы «Лилль» был сильнее «Анже» в матче второго тура чемпионата Франции. На 34-й минуте единственный гол забил Тома Мёнье после отменного паса Хакона-Арнара Харальдссона. Эйтан Мбаппе на 45-й минуте получил желтую карточку за симуляцию, но можно было и пенальти поставить в том моменте. Габриэль Гудмундссон в следующей атаке минимально промахнулся в отличной ситуации.

Фарид эль-Мелали после перерыва не смог вколотить мяч в сетку - парировано. Харальдссон мог снимать все вопросы, но за гостей сыграла штанга. На 90-й минуте точку поставил Мохамед Байо - 2:0.