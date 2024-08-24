«Лилль» не испытал проблем с «Анже»

Стартовавший с победы «Лилль» был сильнее «Анже» в матче второго тура чемпионата Франции. На 34-й минуте единственный гол забил Тома Мёнье после отменного паса Хакона-Арнара Харальдссона. Эйтан Мбаппе на 45-й минуте получил желтую карточку за симуляцию, но можно было и пенальти поставить в том моменте. Габриэль Гудмундссон в следующей атаке минимально промахнулся в отличной ситуации.
Фарид эль-Мелали после перерыва не смог вколотить мяч в сетку - парировано. Харальдссон мог снимать все вопросы, но за гостей сыграла штанга. На 90-й минуте точку поставил Мохамед Байо - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Мёнье Тома34'
|(2:0) Байо Мохамед90'
Шевалье Люка•Мёнье Тома78' (Сантос Тиаго (78') •Диаките Бафоде•Рибейро Александро•Манди Аисса•Гудмундссон Габриэль•Сахрауи Осам90' (Буадди Айюб (90') •Андре Бенжамин•Мбаппе Эйтан 45'68' (Кабелла Реми (68') •Харальдссон Хакон-Арнар77' (Мукау Нгалаэль (77') •Дэвид Джонатан89' (Байо Мохамед (89')
Запасные: Манноне Вито•Туре Усман•Берле Винсент•Илич Андрей
Фофана Яхья•Бамба Абдулайе78' (Леполь Эстебан (78') •Унтонджи Седрик•Лефор Жордан•Аркус Карлан•Jacques Ekomie85' (Ньяне Ибраима (85') •Капель Пьеррик68' (Ферхат Зинедин (68') •Ульд Халед Зинедин 43'46' (Эль-Мелали Фарид (46') • 63'Белкдим Яссин•Sidiki Cherif78' (Emmanuel Biumla (78') •Абделли Химад
Запасные: Лопи Жозеф•Анин Флоран•Зинга Мелвин•Рао-Лисоа Лилиан
24 августа. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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