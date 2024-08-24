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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» не испытал проблем с «Анже»

24 Августа 2024 • 22:00 Комментировать
Лилль
2:0
Анже
окончен

Стартовавший с победы «Лилль» был сильнее «Анже» в матче второго тура чемпионата Франции. На 34-й минуте единственный гол забил Тома Мёнье после отменного паса Хакона-Арнара Харальдссона. Эйтан Мбаппе на 45-й минуте получил желтую карточку за симуляцию, но можно было и пенальти поставить в том моменте. Габриэль Гудмундссон  в следующей атаке минимально промахнулся в отличной ситуации.

Фарид эль-Мелали после перерыва не смог вколотить мяч в сетку - парировано. Харальдссон мог снимать все вопросы, но за гостей сыграла штанга. На 90-й минуте точку поставил Мохамед Байо - 2:0.

Протокол игры  
Лилль2:0Анже
(1:0) Мёнье Тома34'  
(2:0) Байо Мохамед90'  
Шевалье ЛюкаМёнье Тома 78' (Сантос Тиаго ( 78') Диаките БафодеРибейро АлександроМанди АиссаГудмундссон ГабриэльСахрауи Осам 90' (Буадди Айюб ( 90') Андре БенжаминМбаппе Эйтан  45' 68' (Кабелла Реми ( 68') Харальдссон Хакон-Арнар 77' (Мукау Нгалаэль ( 77') Дэвид Джонатан 89' (Байо Мохамед ( 89')
Запасные: Манноне ВитоТуре УсманБерле ВинсентИлич Андрей
Фофана ЯхьяБамба Абдулайе 78' (Леполь Эстебан ( 78') Унтонджи СедрикЛефор ЖорданАркус КарланJacques Ekomie 85' (Ньяне Ибраима ( 85') Капель Пьеррик 68' (Ферхат Зинедин ( 68') Ульд Халед Зинедин  43' 46' (Эль-Мелали Фарид ( 46'  63') Белкдим ЯссинSidiki Cherif 78' (Emmanuel Biumla ( 78') Абделли Химад
Запасные: Лопи ЖозефАнин ФлоранЗинга МелвинРао-Лисоа Лилиан
24 августа. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Анже

Новости по матчу

23 Августа
23:50
Ставка и прогноз на матч Лилль — Анже чемпионата Франции — 24 августа 2024
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