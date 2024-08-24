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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» легко разобрался с проблемным «Лионом»

24 Августа 2024 • 20:00 Комментировать
Лион
0:2
Монако

Во втором туре Лиги 1 «Лион» принимал «Монако» и только отбивался. «Ткачи» вынуждены распродавать игроков и могут вовсе вылететь в такой ситуации. За 90 минут по воротам гостей был нанесен только один удар.

В первом тайме лучший момент гостей - Такуми Минамино слева выскочил один на один с голкипером и пробил в дальний угол, вратарь чуть задел мяч, который после этого угодил в штангу.

А на 65-й минуте был гол - Магнес Аклиуш справа в штрафной площади получил мяч и откатил его немного к центру на Элисса Бен-Сегира, который с 14 метров низом точно пробил в дальний угол ворот - 0:1. Исмаил Якобс слева получил пас на ход и прострелил к дальней штанге, где Ламин Камара вколотил мяч в сетку - 0:2. Аклиуш справа убежал один на один с голкипером и с десяти метров пробил чуть выше дальней крестовины.

Напомним, что Александр Головин не играет из-за травмы.

Протокол игры  
Лион0:2Монако
  65'Бен-Сегир Элисс (0:1)
  80'Камара Ламин (0:2)
Перри ЛукасМата КлинтонЧалета-Цар ДуеНьякат МуссаАбнер 73' (Бальде Мама ( 73') Какере Максанс 86' (Толиссо Корентен ( 86'  90') Мэйтленд-Найлс ЭйнслиНуама Эрнест 17' (Микаутадзе Жорж ( 17') Бенрахма СаидФофана Малик 73' (Матич Неманья ( 73') Ляказетт Александр
Запасные: Кумбеди СаэльАдриэлсонШерки РайанЛопеш АнтониЛоврен ДеянДиавара МамадуIIМангаля Орель
Кён ФилиппВандерсон V 64' (Иленикена Джордж ( 64') Керер ТилоСалису Мохаммед  44'Якобс ИсмаилЗакария Денис 86' (Магасса Сунгуту ( 86') Камара Ламин  90'Аклиуш МагнесМинамино Такуми 86' (Синго Вилфред ( 86') Бен-Сегир Элисс 77' (Уаттара Кассум ( 77') Эмболо Брель 64' (Тезе Джордан ( 64')
Запасные: Балогун ФоларинМависса КристианЛьенар ЯннКайо Энрике
24 августа. Стадион "Гроупама Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Лион Монако

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