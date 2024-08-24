«Монако» легко разобрался с проблемным «Лионом»

Во втором туре Лиги 1 «Лион» принимал «Монако» и только отбивался. «Ткачи» вынуждены распродавать игроков и могут вовсе вылететь в такой ситуации. За 90 минут по воротам гостей был нанесен только один удар.

В первом тайме лучший момент гостей - Такуми Минамино слева выскочил один на один с голкипером и пробил в дальний угол, вратарь чуть задел мяч, который после этого угодил в штангу.

А на 65-й минуте был гол - Магнес Аклиуш справа в штрафной площади получил мяч и откатил его немного к центру на Элисса Бен-Сегира, который с 14 метров низом точно пробил в дальний угол ворот - 0:1. Исмаил Якобс слева получил пас на ход и прострелил к дальней штанге, где Ламин Камара вколотил мяч в сетку - 0:2. Аклиуш справа убежал один на один с голкипером и с десяти метров пробил чуть выше дальней крестовины.

Напомним, что Александр Головин не играет из-за травмы.