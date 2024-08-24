Луис Энрике – о Невеше: «ПСЖ» получил идеального игрока за полтора матча»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился восторгом от игры новичка команды Жоау Невеша.

19-летний хавбек отметился четырьмя голевыми передачами в двух первых матчах за парижан (к слову, это рекорд), проведя на поле в сумме менее 120 минут.

«За полтора матча мы получили игрока, который идеально вписался в нашу структуру», – приводит журналист Джордж Боксалл высказывание испанского рулевого о юном португальце.

Жоау Невеш перешёл в «ПСЖ» в начале текущего месяца из лиссабонской «Бенфики». Стоимость трансфера оценивается в 60 млн евро.

Свой следующий матч коллектив Луиса Энрике проведёт 1 сентября – соперником будет «Лилль».