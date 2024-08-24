Полузащитник «ПСЖ» Невеш установил рекорд Лиги 1

Новичок «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш уже успел установить рекорд чемпионата Франции.

19-летний футболист записал на свой счёт четыре результативных паса в двух стартовых поединках Лиги 1. Португалец дважды ассистировал товарищам по команде во встрече с «Гавром» (4:1), а неделей позднее сделал то же самое в игре с «Монпелье» (6:0). Согласно сведениям Opta, Невеш стал первым за всё время сбора данных (с сезона-2006/07) игроком, оформившим четыре ассиста в двух первых матчах в элитном французском дивизионе.

Любопытно, что хавбек превзошёл достижение Неймара, у которого было три голевых паса после двух первых поединках за «ПСЖ».