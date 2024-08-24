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Чемпионат Франции. Лига 1

​Голкипер «Нанта» перебрался в «Лион»

24 Августа 2024 • 03:00 Комментировать

Испытывающий, по слухам, серьёзные финансовые затруднения «Лион», тем не менее, старается усиливать команду, в частности, сейчас объявлено о переходе 28-летнего голкипера Реми Дешама, который покинул «Нант» в качестве свободного агента и подписал трёхлетний контракт со своим новым клубом. «Ткачам» он, ясное дело, достался бесплатно. Любопытно, что Дешам является воспитанником парижского «ПСЖ», а в прошлом он выступал также за такие клубы, как «Клермон» и бельгийский «Шарлеруа».

В первом туре начавшегося французского чемпионата «Лион» был жестоко бит «Ренном» - 0:3. Теперь клубу предстоит матч с «Монако».


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