Новичок «ПСЖ» Дуэ высказался о требованиях Луиса Энрике

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ провёл свой первый матч в команде.

19-летний футболист, недавно купленный у «Ренна», вышел на замену во втором тайме поединка второго тура Лиги 1 против «Монпелье», в котором парижане отпраздновали разгромную победу (6:0).

«То, как мы сыграли сегодня, Луис Энрике пытается привить нам каждый день. Мы говорим о хорошей игре в атаке, но прежде всего – желание как можно быстрее вернуть мяч после потери, что помогает создавать моменты. Сегодня вечером команда провела отличную игру, очень надёжно выглядела в обороне», – цитирует PSG Report Дуэ.