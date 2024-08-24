Луис Энрике – о победе «ПСЖ»: «Наша игра – совершенство»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рад работать с командой без ярко выраженной главной звезды.

В пятницу парижане одержали сокрушительную победу над «Монпелье» в матче второго тура Лиги 1 – 6:0. Голами отметились Брэдли Баркола, оформивший дубль, Марко Асенсио, Ашраф Хакими, Уоррен Заир-Эмери и Ли Кан-Ин.

«Сегодня мы увидели, что в нашей команде нет одной звезды – вместо этого у нас 16 звёзд, которые вышли на поле, чтобы биться за цвета «ПСЖ». 16 звёзд, которые атаковали и защищались общими усилиями. Это совершенство. Именно к этому мы стремимся», – поведал на послематчевой пресс-конференции испанский тренер.