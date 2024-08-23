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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» снова забил 6 голов «Монпелье»

23 Августа 2024 • 23:41 Комментировать
ПСЖ
6:0
Монпелье
окончен

«ПСЖ» просто невероятно начинает сезон. После разгрома «Гавра» (4:1) столичная команда уничтожила оборону «Монпелье».

Уже на четвертой минуте Бредли Баркола слева обыгрался с партнёром и убежал в отрыв от соперников, вошёл в штрафную площадь и «пыром» пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку - 1:0. Баркола слева делал пас на Жоау Невеша, который в касание переправил мяч в штрафную площадь на Марко Асенсио, а тот с 12 метров увеличил преимущество хозяев -2:0.

После перерыва Усман Дембеле справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр, где Баркола переправил мяч в сетку ворот - 3:0. Нуну Мендеш слева навесил к дальней штанге, где Ашраф Хакими в прыжке ногой отправил мяч в касание в сетку ворот с семи метров - 4:0. Уоррен Заир-Эмери справа выскочил один на один с голкипером и низом аккуратно пробил в ближний угол - 5:0. И наконец Хакими справа сделал пас на Ли Кан-Ина, который с 18 метров точно пробил в ближний угол ворот - 6:0.

«ПСЖ» во второй раз подряд забил «Монпелье» 6 мячей. В марте была победа со счетом 6:2. Матвей Сафонов остался в запасе на этот матч.

Протокол игры  
ПСЖ6:0Монпелье
(1:0) Баркола Бредли4'  
(2:0) Асенсио Марко24'  
(3:0) Баркола Бредли53'  
(4:0) Хакими Ашраф58'  
(5:0) Заир-Эмери Уоррен60'  
(6:0) Кан-Ин Ли82'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосПачо ВильямМендеш НунуЗаир-Эмери Уоррен 78' (Мбайе Ибраим ( 78') Невеш Жоау 68' (Руис Фабиан ( 68') Витинья IIДембеле Усман  55' 62' (Коло-Муани Рандаль ( 62') Асенсио Марко 62' (Дуэ Дезире ( 62') Баркола Бредли 62' (Кан-Ин Ли ( 62')
Запасные: Сафонов МатвейМаюлу СенниБералдо ЛукасЗаге Йорам
Лекомт БенжаменОмерагич БечирКуяте Кики  50'Модибо СаньянТшато ЭнзоСако Фалае  33'Шотар Жорис  45'Ферри Жордан 68' (Адамс Акор ( 68') Саванье Тежи 83' (Барес Габриэль ( 83') Норден Арно 68' (Аль-Тамари Мусса ( 68') Хазри Вахби  57' 68' (Иссуфу Янис ( 68')
Запасные: Кулибали ТангиTheo ChennahiStefan DzodicМаамма ОтманБерто Димитри
23 августа. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Монпелье ПСЖ

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