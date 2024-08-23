«ПСЖ» снова забил 6 голов «Монпелье»

«ПСЖ» просто невероятно начинает сезон. После разгрома «Гавра» (4:1) столичная команда уничтожила оборону «Монпелье».

Уже на четвертой минуте Бредли Баркола слева обыгрался с партнёром и убежал в отрыв от соперников, вошёл в штрафную площадь и «пыром» пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку - 1:0. Баркола слева делал пас на Жоау Невеша, который в касание переправил мяч в штрафную площадь на Марко Асенсио, а тот с 12 метров увеличил преимущество хозяев -2:0.

После перерыва Усман Дембеле справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр, где Баркола переправил мяч в сетку ворот - 3:0. Нуну Мендеш слева навесил к дальней штанге, где Ашраф Хакими в прыжке ногой отправил мяч в касание в сетку ворот с семи метров - 4:0. Уоррен Заир-Эмери справа выскочил один на один с голкипером и низом аккуратно пробил в ближний угол - 5:0. И наконец Хакими справа сделал пас на Ли Кан-Ина, который с 18 метров точно пробил в ближний угол ворот - 6:0.

«ПСЖ» во второй раз подряд забил «Монпелье» 6 мячей. В марте была победа со счетом 6:2. Матвей Сафонов остался в запасе на этот матч.