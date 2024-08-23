Новичок «ПСЖ» Невеш повторил достижение Неймара

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш впечатляюще начал французский этап своей карьеры.

Уже на 4-й минуте сегодняшнего матча против «Монпелье» португалец ассистировал Брэдли Баркола, который вывел парижан вперёд. В предыдущей встрече с «Гавром» (4:1) хавбек записал на свой счёт два голевых паса. Таким образом, как отмечает Stats Foot, Невеш стал первым со времён Неймара игроком с тремя результативными передачами в двух первых поединках в цветах парижского гранда. Знаменитый бразилец сделал это в августе 2017 года.

Жоау Невеш перешёл в «ПСЖ» из «Бенфики» в начале текущего месяца. Стоимость трансфера составила около 60 млн евро без учёта бонусов.

Следить за ходом матча команды Луиса Энрике против «Монпелье» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.