Головин не поможет «Монако» в матче против «Лиона»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о состоянии своего клиента.

Агент отметил, что игрок сборной России восстановливается по плану медицинского штаба команды.

«Но к игре с «Лионом» Саши не будет. Будем надеяться, что восстановится к игре с «Лансом» 1 сентября», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

Напомним, что Головин получил травму лодыжки во время летних сборов.

Поединок между «Лионом» и «Монако» пройдёт завтра, 24 августа. Свисток о начале поединка прозвучит в 18:00 по московскому времени. В первом туре «монегаски» на своём поле обыграли «Сент-Этьен» (1:0).