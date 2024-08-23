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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин не поможет «Монако» в матче против «Лиона»

23 Августа 2024 • 13:21 Комментировать
Лион
...
Монако
1 2.45 X 3.70 2 2.65
24.08 18:00

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о состоянии своего клиента.

Агент отметил, что игрок сборной России восстановливается по плану медицинского штаба команды.

«Но к игре с «Лионом» Саши не будет. Будем надеяться, что восстановится к игре с «Лансом» 1 сентября», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

Напомним, что Головин получил травму лодыжки во время летних сборов.

Поединок между «Лионом» и «Монако» пройдёт завтра, 24 августа. Свисток о начале поединка прозвучит в 18:00 по московскому времени. В первом туре «монегаски» на своём поле обыграли «Сент-Этьен» (1:0).

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