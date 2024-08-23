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Чемпионат Франции. Лига 1

Полузащитник «ПСЖ» Ли Кан-Ин: «Гол или ассист? Есть вещи важнее статистики»

23 Августа 2024 • 04:31 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1 1.30 X 6.20 2 9.00
Через 16 ч. 17 мин.

Игрок «Пари Сен-Жермен» Ли Кан-Ин рассказал о своих приоритетах на футбольном поле.

«Забивать или ассистировать? Я стараюсь смотреть дальше этого. Самое главное для меня – быть как можно полезнее для команды, о каком бы действии речь ни шла.

Есть вещи важнее личной статистики – например, победа команды. Если от меня требуется оказывать влияние не только голами и ассистами, то это абсолютно нормально. Думаю, у всех в нашей команде примерно такой же настрой», – цитирует PSG Report южнокорейского атакующего полузащитника.

Ли Кан-Ин отметился забитым мячом в поединке первого тура Лиги 1 против «Гавра» (4:1). В общей сложности на счету 23-летнего футболиста шесть голов и пять результативных пасов в 37 матчах за парижан.

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