​Мамаду Сарр сменил «Лион» на «Страсбург»

18-летний французский защитник Мамаду Сарр решил сменить свой прежний уже клуб «Лион» на «Страсбург». Об этом общественность уведомила пресс-служба «гонщиков». За перспективного игрока «Страсбург» выплатил целых десять миллионов евро, заполучив игрока на условиях полноценного трансфера сроком на пять лет потому что рассчитан контракт аж до лета 2029 года.

Возможно, эти деньги помогут «Лиону» решить свои финансовые проблемы, потому что в последнее время появились слухи о том, что у клуба возникли большие денежные затруднения, вынуждающие его продавать подрастающих воспитанников.