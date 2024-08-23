Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Мамаду Сарр сменил «Лион» на «Страсбург»

23 Августа 2024 • 03:49 Комментировать

18-летний французский защитник Мамаду Сарр решил сменить свой прежний уже клуб «Лион» на «Страсбург». Об этом общественность уведомила пресс-служба «гонщиков». За перспективного игрока «Страсбург» выплатил целых десять миллионов евро, заполучив игрока на условиях полноценного трансфера сроком на пять лет потому что рассчитан контракт аж до лета 2029 года.

Возможно, эти деньги помогут «Лиону» решить свои финансовые проблемы, потому что в последнее время появились слухи о том, что у клуба возникли большие денежные затруднения, вынуждающие его продавать подрастающих воспитанников.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лион Страсбург ​Мамаду Сарр ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Промес хочет вернуться в «Спартак» Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.08.24 в 21:45
ПСЖ ПСЖ
Монпелье Монпелье
1.31 5.80 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Августа
03:49 · Франция. Лига 1
​Мамаду Сарр сменил «Лион» на «Страсбург»
03:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» согласовали переход Угарте
02:52 · Италия. Серия А
​Сделка «Милана» с «Сент-Этьеном» по Балло-Туре может сорваться
00:31 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «ПСЖ» Солер заинтересовал ещё один клуб АПЛ
22 Августа
23:52 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» опережает «Арсенал» в гонке за звездой «Аталанты»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Переживаю за Сафонова, он неправильно выбрал клуб»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Рабио стал самым дорогим свободным агентом в мире, Антон Миранчук – в десятке
16:50 · Франция. Лига 1
«Лион» выставил на трансфер всех футболистов 2
12:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Илича рассказал, почему игрок не хочет переезжать в Россию
07:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» принял решение по Луису Энрике
06:39 · Франция. Лига 1
Шкриньяр не покинет «ПСЖ» 1
05:55 · Англия. Премьер-лига
Санчо хотел перейти в «ПСЖ», но клуб не договорился с «Манчестер Юнайтед» 1
05:25 · Франция. Лига 1
Луис Энрике принял решение по своему будущему в «ПСЖ»
05:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» близок к очередному громкому трансферу
21 Августа
23:59 · Франция. Лига 1
Кафанов рассказал о разговоре с тренером вратарей «ПСЖ»
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» согласовал подписание трансферной цели «ПСЖ»
13:38 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не предложит за Осимхена большие деньги
11:10 · Германия. Бундеслига
«Байеру» интересен полузащитник «Атлетико»
05:38 · Франция. Лига 1
«Аль-Иттихад» нацелился на полузащитника «ПСЖ»
04:46 · Франция. Лига 1
Игроки «ПСЖ» не одобрили решение Луиса Энрике по новому пенальтисту 1 слухи
04:15 · Франция. Лига 1
Луис Энрике придумал, как решить проблему «ПСЖ» с форвардами
20 Августа
21:31 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» встречное предложение в сделке по Угарте 1
21:11 · Франция. Лига 1
Олисе впервые вызовут в сборную Франции
19:46 · Франция. Лига 1
Луис Энрике не назначил в «ПСЖ» штатного пенальтиста после ухода Мбаппе
19:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сообщил об операции Рамуша
Все новости
Рекомендуем