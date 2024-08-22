«Лион» выставил на трансфер всех футболистов

Французский «Лион» выставил на продажу всех своих футболистов, об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, клуб Лиги 1 принял такое решение, так как ему нужно заработать 100 миллионов евро от продажи игроков до конца летнего окна, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей во французской лиге. Отмечается, что «Лион» зимой обещал заработать такую сумму, однако не смог рассчитать свои силы.

По данным портала Transfermarkt, весь основной состав клуба оценивается в 261,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что в это трансферное окно «Лион» купил нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе, заплатив «Мецу» 18,5 миллионов евро.