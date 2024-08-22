«ПСЖ» принял решение по Луису Энрике

Боссы французского «ПСЖ» определились с планами на главного тренера команды Луиса Энрике. По данным Le Parisien, парижский гранд заинтересован в пролонгации сотрудничества с испанским специалистом. Контракт между сторонами истекает летом следующего года.

Источник отмечает, что переговорный процесс еще не стартовал, но известно о желании обеих сторон подписать новый контракт. Энрике тренирует «ПСЖ» с лета прошлого года. Под его руководством команда стала обладателем трех трофеев и дошла до 1/2 финала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

До работы в Париже Энрике тренировал «Барселону», «Рому», «Сельту» и сборную Испании.