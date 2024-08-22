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Чемпионат Франции. Лига 1

Шкриньяр не покинет «ПСЖ»

22 Августа 2024 • 06:39 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1 1.30 X 5.80 2 8.50
23.08 21:45

Центральный защитник Милан Шкриньяр продолжит выступления за «Пари Сен-Жермен».

С начала лета в прессе активно велись разговоры о намерении парижского клуба продать словака – считается, что он не слишком вписывается в игровой стиль Луиса Энрике. Как информирует журналист Фабрис Хокинс, 29-летний игрок не покинет «ПСЖ» в текущее трансферное окно. Гранд Лиги 1 так и не получил конкретных предложений по центрбеку. Сам экс-футболист «Интера» также хочет остаться в Париже.

Милан Шкриньяр провёл 32 матча за «ПСЖ» в прошлой кампании, отметившись одним забитым мячом. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.

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