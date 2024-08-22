Луис Энрике принял решение по своему будущему в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике готов надолго остаться в клубе.

Действующий контракт испанского специалиста истекает по окончании текущего сезона, однако стороны взаимно заинтересованы в продолжении сотрудничества. По данным Le Parisien, Энрике почти не сомневается, что продолжит работу в «ПСЖ» после следующего лета. Переговоры ещё не стартовали, но должны состояться по ходу кампании.

Отмечается, что 54-летний наставник счастлив в парижском клубе, а руководство очень высоко оценивает проделанную им работу.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» в июле прошлого года. В дебютном сезоне под руководством рулевого столичный гранд стал победителем Лиги 1, а также выиграл Кубок и Суперкубок Франции.