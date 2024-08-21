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Кафанов рассказал о разговоре с тренером вратарей «ПСЖ»

21 Августа 2024 • 23:59 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о своём разговоре с тренером вратарей «ПСЖ». В составе французского клуба играет российский голкипер Матвей Сафонов, первый номер сборной России.

«Общался с тренером вратарей «ПСЖ» и сейчас Матвей очень хорошо тренируется. Точно не будет лишним, если он проведёт игру за сборную. Сегодня тренерский штаб «ПСЖ» очень доволен его работой», - говорит Кафанов для Metarartings.

Напомним, что в первой декаде сентября российская сборная проведёт два выездных товарищеских матча. Соперниками россиян в Ханое станут сборные Вьетнама и Таиланда.

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Сборная России ПСЖ Виталий Кафанов Матвей Сафонов ещё теги
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