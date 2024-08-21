«Аль-Иттихад» нацелился на полузащитника «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Парижский гранд намерен расстаться с 32-летним футболистом до закрытия текущего трансферного окна, сам хавбек также готов к смене клубной прописки. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, интерес к игроку сборной Португалии проявляет саудовский «Аль-Иттихад».

Данилу Перейра представляет цвета «ПСЖ» с октября 2020 года. Полузащитник провёл 157 матчей за парижан во всех турнирах, записав на свой счёт десять забитых мячей и три результативные передачи.

«Аль-Иттихад» финишировал пятым в прошлом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.