Игроки «ПСЖ» не одобрили решение Луиса Энрике по новому пенальтисту

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике испытывает трудности с назначением нового штатного исполнителя пенальти.

Выбор испанского наставника изначально пал на полузащитника Витинью, однако в команде это решение не одобрили – некоторые игроки выступили против, докладывает RMC Sport. По всей видимости, исполнять одиннадцатиметровые в «ПСЖ» будут разные футболисты. Известны лишь два приоритетных кандидата – всё тот же Витинья и Усман Дембеле.

В матче первого тура стартовавшего розыгрыша Лиги 1 коллектив Луиса Энрике одержал крупную победу над «Гавром» (4:1). Один из голов действующих чемпионов Франции был забит с пенальти – удар с точки реализовал Рандаль Коло-Муани.