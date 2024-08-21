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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике придумал, как решить проблему «ПСЖ» с форвардами

21 Августа 2024 • 04:15 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1 1.30 X 6.00 2 8.50
23.08 21:45

«Пари Сен-Жермен» испытывает кадровые трудности в атаке после травмы нападающего Гонсалу Рамуша.

Португалец уже перенёс операцию, его восстановление займёт порядка трёх месяцев. В распоряжении рулевого парижан Луиса Энрике остался всего один центрфорвард, готовый играть в стартовом составе, – Рандаль Коло-Муани. Как информирует L'Equipe, в «ПСЖ» не планируют решать проблему подписанием нового игрока в нападение. Наставник гранда Лиги 1 готов работать с имеющимся ресурсом – например, он может использовать номинального вингера Марко Асенсио в роли «ложной девятки».

«ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с победы над «Гавром» (4:1). В поединке второго тура столичный коллектив сыграет против «Монпелье» – встреча состоится 23 августа.

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