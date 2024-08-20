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Чемпионат Франции. Лига 1

Олисе впервые вызовут в сборную Франции

20 Августа 2024 • 21:11 Комментировать

Атакующий полузащитник «Баварии» Майкл Олисе будет впервые вызван в национальную сборную Франции. Об этом пишет в своей соцсети Фабрис Хоукинс. Над тем, чтобы вызвать Олисе в команду, всерьёз думает рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам.

На минувших домашних Олимпийских играх во Франции Олисе представлял французскую команду на мужском турнире и неплохо себя там проявил. В активе у вингера – два забитых гола и пять голевых передач. По итогу сборная Франции заняла второе место, уступив в финальном матче испанцам.

Окончательный состав на сентябрьские матчи Дешам планирует объявить 29 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Майкл Олисе
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