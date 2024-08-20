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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике не назначил в «ПСЖ» штатного пенальтиста после ухода Мбаппе

20 Августа 2024 • 19:46 Комментировать

После ухода Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике решил не назначать в клубе штатного пенальтиста, которым ранее был Мбаппе.

Как сообщает Le Parisien, теперь пенальтист команды будет назначаться непосредственно в день матча. Источник отмечает, что это символический жест со стороны главного тренера, который показывает, что все игроки команды между собой равны.

«ПСЖ» красиво вошёл в новый сезон. Столичный французский клуб разгромил в первом туре Лиги 1 «Гавр» на выезде – 4:1. По итогу прошлого сезона чемпионата Франции «ПСЖ» заблаговременно и безоговорочно завоевал золотые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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