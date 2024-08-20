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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» сообщил об операции Рамуша

20 Августа 2024 • 19:26 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
23.08 21:45

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш перенёс хирургическое вмешательство после травмы, полученной в матче чемпионата Франции против «Гавра». На официальном сайте гранда Лиги 1 сообщается, что хирургическое вмешательство на лодыжке футболиста прошло успешно. Оно проводилось в Дохе (Катар).

Ранее в «ПСЖ» сообщали о том, что восстановление Рамуша после травмы займёт около трёх месяцев.

Напомним, что «ПСЖ» начал путь в новом чемпионате Франции с гостевой победы над «Гавром» со счётом 4:1. Следующий матч команда Луиса Энрике проведёт в пятницу, 23 августа, - против «Монпелье» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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