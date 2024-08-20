«ПСЖ» предложил 20 млн евро за игрока сборной Колумбии

В «Пари Сен-Жермен» намерены усилить среднюю линию игроком «Палмейраса» Ричардом Риосом.

В прошлом месяце 24-летний футболист был связан с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед», а теперь на него нацелился другой европейский гранд. По данным Antena 2 Deportes, «ПСЖ» предложил «Палмейрасу» 20 млн евро за Риоса. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника сборной Колумбии вдвое дешевле.

Контракт Ричарда Риоса с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2026 года. В составе «зелёно-белых» хавбек провёл 88 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.