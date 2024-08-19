Тьерри Анри покинул пост тренера молодёжной сборной Франции. Молодой специалист принял такое решение по личным причинам.

«Я хотел бы поблагодарить Федерацию футбола Франции и её президента Филиппа Диалло, которые предоставили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали на Олимпийских играх для моей страны останется одной из величайших гордостей в моей жизни», - заявил Анри.

Также Анри поблагодарил футболистов, штаб и болельщиков.

Напомним, что под руководством Тьерри Анри сборная Франции на летней Олимпиаде дошла до финала, где проиграла Испании (3:5 по итогам дополнительного времени).