Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Анри покинул должность тренера молодёжной сборной Франции официально

19 Августа 2024 • 16:44 Комментировать

Тьерри Анри покинул пост тренера молодёжной сборной Франции. Молодой специалист принял такое решение по личным причинам.

«Я хотел бы поблагодарить Федерацию футбола Франции и её президента Филиппа Диалло, которые предоставили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали на Олимпийских играх для моей страны останется одной из величайших гордостей в моей жизни», - заявил Анри.

Также Анри поблагодарил футболистов, штаб и болельщиков.

Напомним, что под руководством Тьерри Анри сборная Франции на летней Олимпиаде дошла до финала, где проиграла Испании (3:5 по итогам дополнительного времени).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Франции Тьерри Анри
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» объявил о новом трансфере Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Месси выдвинул требование вандалам Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
16:44 · Франция. Лига 1
Анри покинул должность тренера молодёжной сборной Франции официально
11:47 · Россия. Премьер-лига
​Кафанов: «У Сафонова всё нормально»
10:18 · Франция. Лига 1
Сафонов может пропустить ближайшие матчи сборной
05:30 · Франция. Лига 1
Виллаш-Боаш рассказал, как «Порту» отказался от игрока «ПСЖ»
04:48 · Франция. Лига 1
​«Лион» потерпел самое крупное поражение на старте с 1954 года
00:33 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нашёл нового форварда в Серии А
18 Августа
23:42 · Франция. Лига 1
«Ренн» начал сезон с разгрома «Лиона»
21:20 · Франция. Лига 1
Лантратов оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»
20:48 · Франция. Лига 1
«Ланс» обыграл «Анже», ещё два матча Лиги 1 завершились вничью
18:12 · Франция. Лига 1
«Осер» вырвал победу в матче против «Ниццы»
04:38 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не будет искать замену получившему травму Рамушу
03:36 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Комана 1
17 Августа
23:58 · Франция. Лига 1
«Монако» был сильнее «Сент-Этьена» в матче под эгидой ВАРа
23:10 · Франция. Лига 1
Де Дзерби – о дубле Гринвуда в дебюте: «Исключительный игрок»
22:37 · Франция. Лига 1
Дорогостоящий новичок «ПСЖ» назвал Неймара своим кумиром
22:28 · Франция. Лига 1
«Лилль» обыграл «Реймс» благодаря голу на 30-й добавленной минуте
21:35 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Камори Думбия высказались об интересе к игроку со стороны ЦСКА эксклюзив
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Сент-Этьен»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:02 · Франция. Лига 1
«Марсель» забил 5 мячей на поле «Бреста»
17:58 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» назвал неутешительные сроки восстановления Рамуша
16:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может надолго потерять форварда
13:00 · Франция. Лига 1
«Это мечта»: «ПСЖ» объявил о новом трансфере за 50 млн евро официально
10:00 · Россия. Премьер-лига
Андрей Илич не перейдёт в «Краснодар» этим летом
09:25 · Англия. Премьер-лига
Угарте сильно настаивает на переходе в «Манчестер Юнайтед»
02:34 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» забил трижды в последние 5 минут - такого в Лиге 1 не было с 2016 года
Все новости
Рекомендуем