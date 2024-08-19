Сафонов может пропустить ближайшие матчи сборной

В начале сентября сборная России проведёт два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина может сыграть без основного голкипера Матвея Сафонова. Дело в том, что экс-игрок «Краснодара» проходит адаптацию в «ПСЖ», и для его карьеры может быть лучше остаться во Франции на международную паузу.

Как сообщает «РБ Спорт», тренеры сборной обсудят ситуацию с Сафоновым прежде чем включать его в окончательный список футболистов, которые сыграют с национальными командами Вьетнама и Таиланда на выезде. Поединки запланированы на 5 и 7 сентября.

Напомним, что в первом туре Лиги 1 Сафонов остался в запасе. В активе новичка только товарищеский матч со «Штурмом».