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Виллаш-Боаш рассказал, как «Порту» отказался от игрока «ПСЖ»

19 Августа 2024 • 05:30 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
23.08 21:45

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш признал, что клуб проявлял интерес к полузащитнику «ПСЖ» Данилу Перейре.

Парижане готовы расстаться с 32-летним португальским футболистом, и одним из претендентов на него считался «Порту».

«У нас нет новостей о Данилу, он принадлежит «ПСЖ». Мы проявляли интерес полтора месяца назад, но отказались от переговоров из-за требований «ПСЖ», – цитирует Diario de Transferencias Виллаша-Боаша.

Контракт Данилу Перейры с «Пари Сен-Жермен» истекает в середине следующего года. Стоимость игрока сборной Португалии, по оценке Transfermarkt, составляет 8 млн евро.

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