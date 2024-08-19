​«Лион» потерпел самое крупное поражение на старте с 1954 года

Первый тур начавшегося французского чемпионата принёс неприятности «Лиону» - «ткачи» взяли и проиграли в гостях «Ренну» с неприличным счётом 0:3. Как оказалось, это поражение стало самым крупным для «Лиона» в стартовых матчах чемпионата за последние семьдесят лет.

В последний раз «Лион» ещё хуже проводил стартовый матч чемпионата 22 августа 1954 против «Ниццы» - тогда «Лион» проиграл со счётом 3:7.

В следующем туре «Лиону» предстоит сыграть на домашнем поле с «Монако». Это случится в следующее воскресенье, 25 августа. В прошлом сезоне «Лион» занял шестое место в турнирной таблице.