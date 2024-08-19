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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Лион» потерпел самое крупное поражение на старте с 1954 года

19 Августа 2024 • 04:48 Комментировать
Ренн
3:0
Лион

Первый тур начавшегося французского чемпионата принёс неприятности «Лиону» - «ткачи» взяли и проиграли в гостях «Ренну» с неприличным счётом 0:3. Как оказалось, это поражение стало самым крупным для «Лиона» в стартовых матчах чемпионата за последние семьдесят лет.

В последний раз «Лион» ещё хуже проводил стартовый матч чемпионата 22 августа 1954 против «Ниццы» - тогда «Лион» проиграл со счётом 3:7.

В следующем туре «Лиону» предстоит сыграть на домашнем поле с «Монако». Это случится в следующее воскресенье, 25 августа. В прошлом сезоне «Лион» занял шестое место в турнирной таблице.


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