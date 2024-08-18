«Ренн» начал сезон с разгрома «Лиона»

«Ренн» с «Лионом» провели событийный матч первого тура Лиги 1. Судьбу игры предрешили голы хозяева в середине первого тайма в течение двух минут. Бенжамен Буриго открыл счет при помощи рикошета, а затем неудачно сыграл Мусса Ньякат, и Амин Гуйри отправил мяч в сетку - 2:0. Эрнест Нуама у гостей мог вернуть интригу, но в убойной ситуации не попал в створ. Гуйри едва не оформил дубль, помешала штанга. На 70-й минуте пенальти в пользу «ткачей», Жорж Микаутадзе не смог переиграть вратаря с точки, а на добивании промахнулся. Напоследок Лео Эстигор зарядил в штангу. В компенсированное время «Ренн» разыграл комбинацию, точку в которой поставил Хенрик Мейстер.

В итоге победа «Ренна» со счетом 3:0.