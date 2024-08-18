«Ренн» начал сезон с разгрома «Лиона»

«Ренн» с «Лионом» провели событийный матч первого тура Лиги 1. Судьбу игры предрешили голы хозяева в середине первого тайма в течение двух минут. Бенжамен Буриго открыл счет при помощи рикошета, а затем неудачно сыграл Мусса Ньякат, и Амин Гуйри отправил мяч в сетку - 2:0. Эрнест Нуама у гостей мог вернуть интригу, но в убойной ситуации не попал в створ. Гуйри едва не оформил дубль, помешала штанга. На 70-й минуте пенальти в пользу «ткачей», Жорж Микаутадзе не смог переиграть вратаря с точки, а на добивании промахнулся. Напоследок Лео Эстигор зарядил в штангу. В компенсированное время «Ренн» разыграл комбинацию, точку в которой поставил Хенрик Мейстер.
В итоге победа «Ренна» со счетом 3:0.
Протокол игры
|(1:0) Буриго Бенжамен19'
|(2:0) Гуйри Амин21'
|(3:0) Henrik Meister90'
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс 64'73' (Хатебур Ханс (73') •Эстигор Лео• 42'Ву Кристофер•Сейду Алиду87' (Henrik Meister (87') •Буриго Бенжамен82' (Сантамария Батист (82') •Матусива Азор•Камара Глен•Грёнбек Альберт87' (Трюффер Адриен (87') •Блас Людовик•Гуйри Амин
Перри Лукас•Мата Клинтон•Чалета-Цар Дуе• 44'Ньякат Мусса•Абнер86' (Толиссо Корентен (86') •Какере Максанс85' (Диавара МамадуII (85') •Матич Неманья86' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (86') •Мангаля Орель68' (Фофана Малик (68') •Нуама Эрнест76' (Бальде Мама (76') •Микаутадзе Жорж•Бенрахма Саид
Запасные: Кумбеди Саэль•Адриэлсон•Лопеш Антони•Орбан Гифт
18 августа. Стадион "Роазон Парк".
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