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Чемпионат Франции. Лига 1

Лантратов оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

18 Августа 2024 • 21:20 Комментировать

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов кратко высказался о перспективах вратаря сборной России Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».

«Верим, что у него получится», - приводит слова Лантратова «Матч ТВ».

Напомним, что Матвей Сафонов пополнил ряды чемпиона Франции в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2029 года. «ПСЖ» заплатил «Краснодару» за него 20 миллионов евро.

Сафонов принял участие в товарищеском матче против австрийского «Штурма» (2:2). А в первом туре нового сезона чемпионата Франции против «Гавра» (4:1) остался на скамейке запасных. 

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ПСЖ Матвей Сафонов Илья Лантратов ещё теги
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