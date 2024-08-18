«Осер» вырвал победу в матче против «Ниццы»

«Осер» вернулся в Лигу 1 и сразу же принимал дома одного из фаворитов чемпионата, «Ниццу». Гости повели в счете на 21-й минуте, когда после навеса Гаэтана Лаборда Мохамед-Али Что метко пробил головой. Адо Онаиву запорол два супершанса в первом тайме - прилично промахнулся в первом моменте, а вскоре не смог пробить голкипера. Тем не менее, «Осер» отыгрался на 43-й минуте - Райан Равелсон поразил цель с левой ноги. На пятой из шести компенсированных минут второго тайма «Осер» добился своего - Лассо Кулибали эффектно перебросил голкипера - 2:1.