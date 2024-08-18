«Осер» вырвал победу в матче против «Ниццы»

«Осер» вернулся в Лигу 1 и сразу же принимал дома одного из фаворитов чемпионата, «Ниццу». Гости повели в счете на 21-й минуте, когда после навеса Гаэтана Лаборда Мохамед-Али Что метко пробил головой. Адо Онаиву запорол два супершанса в первом тайме - прилично промахнулся в первом моменте, а вскоре не смог пробить голкипера. Тем не менее, «Осер» отыгрался на 43-й минуте - Райан Равелсон поразил цель с левой ноги. На пятой из шести компенсированных минут второго тайма «Осер» добился своего - Лассо Кулибали эффектно перебросил голкипера - 2:1.
Протокол игры
|21'Чо Мохамед-Али (0:1)
|(1:1) Равелсон Райан43'
|(2:1) Кулибали Лассо90'
Леон Донован•Жоли Поль•Жубал Мендес•Ошо Гэбриэл•Clement Akpa52' (Пелленар Тео (52') •Перрен Гаэтан86' (Кулибали Лассо (86') •Равелсон Райан•Овусу Элиша•Синайоко Лассин•Бейр Телониус69' (Айе Флориан (69') •Онаиву Адо
Булка Марцин•Менди Антуан•Росарио Пабло•Данте Бонфим•Клосс Жонатан•Браими Билаль64' (Лотомба Жордан (64') •Будауи Хишем•Н'Домбеле Тангай87' (Камара Иссиага (87') •Чо Мохамед-Али65' (Буанани Бадредин (65') •Лаборд Гаэтан79' (Victor Orakpo (79') •Гессан Эванн
18 августа. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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