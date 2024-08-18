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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» вырвал победу в матче против «Ниццы»

18 Августа 2024 • 18:12 Комментировать
Осер
2:1
Ницца

«Осер» вернулся в Лигу 1 и сразу же принимал дома одного из фаворитов чемпионата, «Ниццу». Гости повели в счете на 21-й минуте, когда после навеса Гаэтана Лаборда Мохамед-Али Что метко пробил головой. Адо Онаиву запорол два супершанса в первом тайме - прилично промахнулся в первом моменте, а вскоре не смог пробить голкипера. Тем не менее, «Осер» отыгрался на 43-й минуте - Райан Равелсон поразил цель с левой ноги. На пятой из шести компенсированных минут второго тайма «Осер» добился своего - Лассо Кулибали эффектно перебросил голкипера - 2:1.

Протокол игры  
Осер2:1Ницца
  21'Чо Мохамед-Али (0:1)
(1:1) Равелсон Райан43'  
(2:1) Кулибали Лассо90'  
Леон ДонованЖоли ПольЖубал МендесОшо ГэбриэлClement Akpa 52' (Пелленар Тео ( 52') Перрен Гаэтан 86' (Кулибали Лассо ( 86') Равелсон РайанОвусу ЭлишаСинайоко ЛассинБейр Телониус 69' (Айе Флориан ( 69') Онаиву Адо
Запасные: Victor MayelaBen ViadereДиуссе АссанДе Перчин ТеоМадди ЭросДануа Кевин
Булка МарцинМенди АнтуанРосарио ПаблоДанте БонфимКлосс ЖонатанБраими Билаль 64' (Лотомба Жордан ( 64') Будауи ХишемН'Домбеле Тангай 87' (Камара Иссиага ( 87') Чо Мохамед-Али 65' (Буанани Бадредин ( 65') Лаборд Гаэтан 79' (Victor Orakpo ( 79') Гессан Эванн
Запасные: Yael NandjouIliesse SalhiДауда ТраореДюпе МаксимДумбуя Амиду
18 августа. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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