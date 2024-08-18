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«ПСЖ» не будет искать замену получившему травму Рамушу

18 Августа 2024 • 04:38 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
23.08 21:45

В «Пари Сен-Жермен» не планируют подписывать нового нападающего на место выбывшего Гонсалу Рамуша.

23-летний португалец не сможет играть в ближайшие три месяца – ему предстоит операция. По информации FootMercato, парижане не будут искать замену Рамушу на трансферном рынке, несмотря на сложившуюся ситуацию. В клубе уверены в Рандале Коло-Муани и других футболистах, способных закрыть позицию на острие атаки.

Ещё до травмы Гонсалу Рамуша «ПСЖ» приписывался интерес к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, однако, судя по всему, появления новых форвардов в команде Луиса Энрике в обозримом будущем ждать не стоит.

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