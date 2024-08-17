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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» был сильнее «Сент-Этьена» в матче под эгидой ВАРа

17 Августа 2024 • 23:58 Комментировать
Монако
1:0
Сент-Этьен

«Монако» стартовал в чемпионате Франции матчем против дебютантов из «Сент-Этьена», которые дали бой фавориту турнира. Вандерсон с левого фланга выполнил кросс к дальней штанге, Фоларин Балогун остался один перед воротами и пробил в упор, но вратарь с этим выстрелом сумел справиться. Эмболо пяткой отдал шикарный пас на ход Такуми Минамино, который правее центра выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул его, но гол отменил ВАР - вне игры. В ответ Зурико Давиташвили выиграл борьбу перед штрафной соперника и сделал скидку на Ибраима Сиссоко, который спокойно переиграл кипера ударом с 10 метров, однако форвард «Сент-Этьена» забрался в очевидное положение вне игры. Элисс Бен-Сегир классной передачей вывел Балогуна по центру на свидание с голкипером, а вот форвард «монегасков» с 13 метров отправил мяч рядом с правой штангой. Вандерсон со своей половины поля выполнил классный заброс вперёд, Минамино открылся за спинами защитников, выскочил один на один с голкипером и аккуратно перебросил его - вне игры, но ВАР показал, что арбитр ошибся - засчитано, 1:0. Сиссоко перехватил мяч у Тило Керера на чужой половине поля, после чего прорвался вперёд и с 15 метров пробил в правый угол - красиво парировано. Брель Эмболо из левой части штрафной отдал филигранный пас в центр на Минамино, который с близкого расстояния пробил по воротам, но попал в голкипера, который успел выскочить навстречу японцу. Пенальти в ворота «Сент-Этьена» - Бен-Сегир слева ворвался в штрафную, накрутил несколько соперников, после чего его с ног снёс Сиссоко. После подсказки ВАР арбитр посмотрел «кино» и отменил 11-метровый. Магнес Аклиуш справа влетел в штрафную гостей и прострелил к одиннадцатиметровой отметке, Минамино в одно касание пробил в створ, но угодил точно по позиции кипера. Давиташвили получил классный пас на правом фланге и от края штрафной прострелил в центр, Сиссоко опередил двух центральных защитников «Монако» и с близкого расстояния переиграл Кёна - вне игры и здесь, счет не изменился.

1:0 в пользу «Монако» в итоге. Александр Головин пропускал матч из-за травмы.

Протокол игры  
Монако1:0Сент-Этьен
(1:0) Минамино Такуми29'  
Кён ФилиппВандерсон VКерер ТилоСалису МохаммедЯкобс ИсмаилМинамино ТакумиКамара ЛаминЗакария Денис 76' (Магасса Сунгуту ( 76') Бен-Сегир Элисс 81' (Иленикена Джордж ( 81') Эмболо Брель  90'Балогун Фоларин 69' (Аклиуш Магнес ( 69')
Запасные: Уаттара КассумМависса КристианМарипан ГильермоЛьенар ЯннДиоп ЭденКайо Энрике
Ларсонне ГотьеBeres OwusuБатубинсика ДиланАбдельамид ЮнисMarwann N'Zuzi  67' 81' (Kevin Pedro ( 81') Амугу МатисТардьё Флориан 81' (Фомба Ламин ( 81') Олд Бенжамин 68' (Augustine Boakye ( 68') Давиташвили ЗурикоСиссоко Ибраим II 86' (Отман Джибрил ( 86') Кафаро Матьё 68' (Айки Айман ( 68')
Запасные: Наде МикаэльIssiaka ToureLouis MoutonAntoine Gauthier
17 августа. Стадион "Луи II".
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Монако Сент-Этьен

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