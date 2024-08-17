Де Дзерби – о дубле Гринвуда в дебюте: «Исключительный игрок»

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби отметил игру нападающего Мэйсона Гринвуда.

Англичанин отметился дублем во встрече первого тура Лиги 1 против «Бреста» (5:1). 22-летний игрок поразил ворота уже на 3-й минуте дебютного официального матча за «провансальцев», а на 31-й минуте смог реализовать пенальти.

«Гринвуд – исключительный игрок. Он великолепен, вы могли в этом убедиться. Я рад видеть, как он забивает, отвечая тем самым на все разговоры в СМИ», – приводит журналист Фабрицио Романо слова итальянского рулевого.

Напомним, в прошлом месяце Мэйсон Гринвуд перебрался в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед».