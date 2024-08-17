Дорогостоящий новичок «ПСЖ» назвал Неймара своим кумиром

Футболист «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ рассказал, чья игра его вдохновляет.

19-летний француз, способный сыграть в полузащите и на фланге атаки, был куплен парижским грандом у «Ренна». Стоимость трансфера оценивается в 50 млн евро.

Отвечая на вопрос о своём кумире, Дуэ назвал небезызвестного экс-игрока «ПСЖ»: «Мой идол? Неймар», – приводят французские СМИ слова вундеркинда. Среди легенд клуба перспективный новичок выделил Златана Ибрагимовича и Блеза Матуиди.

В матче первого тура Лиги 1 «ПСЖ» крупно обыграл «Гавр» – 4:1. Дезире Дуэ пока не успел дебютировать за команду Луиса Энрике.

Неймар выступал за парижан с 2017 по 2023 год, после чего перебрался в «Аль-Хиляль».